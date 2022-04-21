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عدد من المحافظات تعطل الدوام الرسمي بمناسبة ذكرى شهادة الامام علي عليه السلام


قررت عدد من المحافظات، اليوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي يوم السبت المقبل، بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام).

وأعلنت محافظة ميسان، تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل.

وبحسب وثيقة صادرة عن محافظ ميسان علي دواي فإنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم السبت 23/4/2022 في كافة الدوائر والمؤسسات بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام) ومن اجل فسح المجال امام ابناء المحافظة لاحياء هذه الذكرى الأليمة ولاداء مراسيم الزيارة".

الى ذلك، أعلنت محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل.

وذكر إعلام المحافظة، في بيان أن "محافظة واسط أعلنت تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي".

من جهتها، اعلنت محافظة النجف الاشرف، تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة السبت المقبل.

وذكرت المحافظة في بيان ، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم السبت المقبل بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام)".

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