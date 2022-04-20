رد من الديمقراطي الكردستاني بعد “هجوم البيض” الذي طال موكب بارزاني في لندن

أظهر الحزب الديمقراطي الكردستاتي اليوم الأربعاء، رد فعل قاسٍ، تجاه هجوم “البيض” الذي تعرض له موكب رئيس حكومة إقليم كردستان من قبل محتجين من الجالية الكردية في بريطانيا.

وقال عضو برلمان كردستان عن الديقراطي الكردستاني ريبوار بابكيي في بيان إن “هجمات البيض المرمي اليوم لم تكن من الدجاج الكردي بل تم استيراده من دواجن الاعداء”، مضيفاً أنه “على مر التاريخ، لم يتمكن شيوخكم وزعمائكم حتى الآن من وضع اي عائق أمام عظمة ال برزان والحزب الديمقراطي الكردستاني بالأسلحة والخيانات والمؤامرات والعناق مع العدو وانزالهم من القمة!”.

وأضاف، “سيتم الترحيب بالأشخاص العظماء في القمم وعلى مستوى عال، لكنكم وقادتكم ذيول بالوراثة”، متابعاً بالقول: “بيضكم منتهي الصلاحية لا يصلح إلا لقادتكم منتهي الصلاحية ، الذين هم عديمو الفائدة وسيئون، وليس لزعيم يحسب كرئيس لدولة ومعه صوت ليس فقط شعبه ولكن أيضا عشرات من الدول”.

واحتج عدد من الجالية الكردية المقيمين في بريطانيا على زيارة مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان مع عدد من المسؤولين في الحكومة لبريطانيا، ورشقوا موكب سيارات الوفد بالبيض لكن الشرطة البريطانية تدخلت وابعدت المحتجين عن سيارات الوفد.

وبحسب مقاطع مصورة و مباشرة على مواقع التواصل للناشطين الكرد المحتجين، فقد “اعترض المحتجون على سياسات حكومة الإقليم ورددوا هتافات مناهضة، ولم يصدر تعليق من الجهات المسؤولة والمعنية بالزيارة على الاحتجاج”.

فيما أكدت وسائل اعلام مقربة من الحزب الديمقراطي أن “المحتجين ينتمون للتيارات الاسلامية المتشددة وأنصار الحزب العمال الكردستاني”.