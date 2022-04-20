بعد حبسه.. قيادي كردي يطالب الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعفو عن “المسيء للمرجعيات”

دعا القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بنكين ريكاني، اليوم الإربعاء، الامام المفدى السيد علي السيستاني إلى العفو عن صاحب التغريدة المسيئة للمرجعيات الدينية، وذلك بعد إيداعه في السجن.

وكتب ريكاني في تدوينة على “تويتر” موجهه إلى المرجعية الدينية جاء فيها “الى مقام المرجعية العليا في النجف الاشرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبق لاحد المواطنين قد اساء لمقامكم جهلاً بتغريده ثم اعتذر وتم ايداعه السجن من قبل سلطات الاقليم وهو يستحق”.

وأضاف، “نلتمس منكم العفو عنه اكراماً لشهر رمضان واطفاله وشيمتكم العفو”.

وأضرم مواطنون غاضبون، في وقت سابق، النيران بمقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني في بغداد على خلفية الإساءة للمرجع السيد علي السيستاني من قبل أحد قيادات الحزب ويدعى نايف الكوردستاني.

وأعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، عقب هذه الأحداث، أنها قامت باعتقال نايف كردستاني الذي قام بنشر تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض فيها لموقع المرجعية وقامت القوات الأمنية في إقليم كردستان بتسليمه للجهات القضائية لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.