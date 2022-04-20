إصابة ثلاثة منتسبين بالحشد بانفجار عبوة في "جرف النصر"

أعلن الحشد الشعبي، الأربعاء، عن إصابة ثلاثة من منتسبيه بانفجار عبوة ناسفة في "جرف النصر" شمالي بابل.

وقالت قيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي في بيان، إنه "في تمام الساعة 2050 إنفجرت عبوة ناسفة على آلية تابعة الى اللواء 47 في الحشد الشعبي - عمليات الجزيرة - قاطع جرف النصر على الشارع العام بالقرب من المقبرة، اعقبتها رماية كثيفة من جهة الرويعية".

وأضاف البيان أن "الانفجار تسبب باصابة 3 منتسبين اثر الانفجار وما زال ابطالنا يلاحقون المجاميع الارهابية بعد رصدهم".