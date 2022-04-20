مستشار الأمن القومي يبحث مع محافظ كركوك الملف الأمني بالمحافظة

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ومحافظ كركوك راكان الجبوري، اليوم الأربعاء، الملف الأمني بالمحافظة.

وذكر بيان لمكتب الاعرجي أن “مستشار الأمن القومي استقبل بمكتبه، اليوم، الجبوري، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية، لاسيما في محافظة كركوك، والتأكيد على أهمية الحفاظ على النسيج المجتمعي، من خلال تعزيز مبدأ التعايش السلمي بين أبناء المحافظة”.

وأضاف أن “اللقاء تطرق إلى عدة ملفات تتعلق بمحافظة كركوك، أبرزها الملف الأمني وملاحقة بقايا داعش الإرهابي، وتكثيف الجهد الاستخباري في المحافظة”.