عبد الكريم خلف يتهم تظاهرات تشرين بما حصل في ذي قار اليوم

اعتبر عبد الكريم خلف الناطق السابق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الإربعاء، أن ما يحدث في محافظة ذي قار هو “نتاج طبيعي للانفلات الاهوج لاحداث تشرين”.

وكتب خلف في تدوينة على “تويتر” أن “ما يحدث في ذي قار هو نتاج طبيعي للانفلات الاهوج لاحداث تشرين حيث غاب القانون بحماية الغرب والاعلام الخليجي”.

وأضاف “اخشى ان تتحول ذي قار الى محافظة متمردة، نحتاج الى ردع حقيقي لتأديب الانفلات”.

وأعلنت وزارة الدفاع، صباح اليوم الأربعاء، استشهاد مدير استخبارات قيادة عمليات سومر علي جميل، خلال فض نزاع عشائري في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار.

وفي الأثناء، أقدم مسحلون مجهولون على قتل شخصا أمام محكمة الشطرة شمالي ذي قار بعد تبرئته من تهمة سابقة، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.