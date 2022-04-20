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الداخلية تصدر بياناً بشأن أحداث ذي قار


أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن أحداث ذي قار، وذلك بعد مقتل مدير امن واستخبارات قيادة عمليات سومر، وقتل مواطناً بعد إطلاق سراحه من قبل القضاء.

وقالت الوزارة في بيان  إنه "تزامنا مع الحادثين الارهابيين اللذان وقعا في محافظة ذي قار باستشهاد العميد على جميل مدير امن واستخبارات قيادة عمليات سومر اثناء تأديته الواجب الوطني والمهني والاخلاقي وتدخله لفض نزاع بين عشيرتين في موقف جسد مروءته وحرصه على السلم المجتمعي من جهة وخسة قتلته الذين تجاوزوا عليه بدم بارد، بالاضافة الى الحادث الاخر المتضمن قتل احد المواطنين الذين تم اطلاق سراحه من قبل القضاء في ذي قار من قبل نفر ضال بتجاوز سافر على الاعراف الدينية والقانونية".

وأضافت، أنه "ازاء هذه الجرائم الارهابية تؤكد وزارة الداخلية ان توجيهات القائد العام للقوات المسلحة صدرت باعتقال هؤلاء المجرمون وسرعة تقديمهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل لما اقترفته اياديهم الاثمة من جرم مشهود ، اضافة الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المفرزة الامنية التي كانت ترافق الضحية المطلق سراحه لعدم تنفيذهم لواجباتهم وتقاعسهم عن اداء مهام عملهم تمهيدا لاحالتهم الى القضاء واتخاذ اقصى العقوبات بحقهم والتي قد تصل الى الطرد والسجن".

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