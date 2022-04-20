زيباري يتهم رئيس الجمهورية بتعطيل العملية السياسية.. ويهاجم القضاء مجددا

أتهم القيادي في الحزب الديقمراطي الكردستاني هوشيار زيباري، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية وقيادت عراقية بلعب دورا فاعلا في تعطيل السياسية، فيما أشار إلى “أنهم يستخدمون القضاء كسلاح ضد المنافسين”.

وكتب زيباري في تدوينة على “تويتر” تابعتها إيرث نيوز، أن “القيادات العراقية تشكتي من الانسداد السياسي و تجاوز السياقات الدستورية، لكنها جميعا تنسى او تتناسى بأنها السبب فيما يحصل الآن! واخرهم رئيس الجمهورية المنتهية ولايته و آخرون”.

وأضاف، أن “هؤلاء كان لهم دورا بارزا في تعطيل العملية في التاثير السلبي على القضاء واستخدامه كسلاح ضد المنافسين”.

ويعيش العراق أزمة سياسية حادة، منذ إعلان نتائج الانتخابات، بسبب الصراع ما بين قطبي المعادلة “الإطار التنسيقي” و”التحالف الثلاثي” حول الكتلة الأكبر وشكل الحكومة المقبلة.

وتسعى قوى الإطار التنسيقي إلى تشكيل “حكومة توافقية” تشارك فيها جميع الأطراف السياسية على غرار الحكومات السابقة بعد عام 2003، فيما يصر مقتدى الصدر بالمقابل على تشكيل “حكومة أغلبية”