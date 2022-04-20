عاجل : الميادين : مجاميع عراقية سيبرانية تعلن تنفيذ هجوم على عدد من المواقع الحكومية منها قناة التاسعة الحكومية الاسرائيلية
الأخبار

زيباري يتهم رئيس الجمهورية بتعطيل العملية السياسية.. ويهاجم القضاء مجددا


أتهم القيادي في الحزب الديقمراطي الكردستاني هوشيار زيباري، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية وقيادت عراقية بلعب دورا فاعلا في تعطيل السياسية، فيما أشار إلى “أنهم يستخدمون القضاء كسلاح ضد المنافسين”.

وكتب زيباري في تدوينة على “تويتر” تابعتها إيرث نيوز، أن “القيادات العراقية تشكتي من الانسداد السياسي و تجاوز السياقات الدستورية، لكنها جميعا تنسى او تتناسى بأنها السبب فيما يحصل الآن! واخرهم رئيس الجمهورية المنتهية ولايته و آخرون”.

وأضاف، أن “هؤلاء كان لهم دورا بارزا في تعطيل العملية في التاثير السلبي على القضاء واستخدامه كسلاح ضد المنافسين”.

ويعيش العراق أزمة سياسية حادة، منذ إعلان نتائج الانتخابات، بسبب الصراع ما بين قطبي المعادلة “الإطار التنسيقي” و”التحالف الثلاثي” حول الكتلة الأكبر وشكل الحكومة المقبلة.

وتسعى قوى الإطار التنسيقي إلى تشكيل “حكومة توافقية” تشارك فيها جميع الأطراف السياسية على غرار الحكومات السابقة بعد عام 2003، فيما يصر مقتدى الصدر بالمقابل على تشكيل “حكومة أغلبية”

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
زيباري يتهم رئيس الجمهورية بتعطيل العملية السياسية.. ويهاجم القضاء مجددا
الميادين : مجاميع عراقية سيبرانية تعلن تنفيذ هجوم على عدد من المواقع الحكومية منها قناة التاسعة الحكومية الاسرائيلية
الحشد العشائري يصد تعرضا لداعش في الرطبة
كتائب حزب الله تعلق على العدوان التركي على شمال العراق وتدعو المقاومة لمواجهتها
عضو المكتب السياسي لعصائب أهل الحق سالم العبادي : أنبوب العقبة يُراد منه إيصال نفط العراق لإسرائيل وندعو لمحاكمة الكاظمي
السوداني: الكاظمي “يتوسط” لعدم استجوابه
الصادقون تتهم الكاظمي بالتفرد في إدارة الدولة وتهديد العملية السياسية
البجاري تعلن عزمها استجواب وزير النفط
الفتح يوضح أسباب الإصرار الخارجي والداخلي لتنفيذ أنبوب العقبة
عصابات د!عش تهاجم نقطة تابعة للواء مغاوير ديالى التابعة للجيش العراقي في قرية البيجات جنوبي ناحية كنعان بديالى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
محمد غضبان : هذا ليس بمشروع يناقش فيه موضوع تكاليفه او جدواه الاقتصادية فالموضوع اوضح من الشمس في رابعة النهار. ...
الموضوع :
خبير يوضح أسباب الرغبات الحكومية الجامحة لتنفيذ أنبوب العقبة
مواطن : حسبنا الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
السويد.. سياسي دنماركي متطرف يضرم النار بنسخة من القرآن تحت حراسة الشرطة
راي : لا اعلم لما لم استسغ روح المقال ..... روح المقايسة ونظرة سطحية بعض الشيء مع جل احترامي ...
الموضوع :
إيران تليق ببقية الله
عبدالحسن علاوي بدر : معالي السيد رئيس مجلس الوزاء المحترم م / مظلومية سيدي الكريم سيادتكم على علم بأن دور النفط ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ام زيد العبيدي العبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
الصرخي البتري معول الوهابية
رأي : العشرينيون والثلاثيون والاربعيون يشاطروكم الاحزان مواليد الستينات محظوظون اول ٢٠ عام ومن ثم ذاق رجالها الامرين في ...
الموضوع :
تمام فجر اليوم ١٦ نيسان ٢٠٢٢ دخلت الخمسين..! 
رسول حسن : الشفاء العاجل ان شاء الله. ...
الموضوع :
گول الساعة بالسبعة 
مواطنة : رحمها الله وهنيئا لها حسن العاقبة احسنتم ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
حميد مجيد : رحمها الله وطيب ثراها وجعل مثواها الجنه بفضله ورضاه ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
فيسبوك