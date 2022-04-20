كتائب حزب الله تعلق على العدوان التركي على شمال العراق وتدعو المقاومة لمواجهتها

عدت كتائب حزب الله، اليوم الثلاثاء،العدوان التركي على شمال العراق، محاولة للسيطرة على النفط وطريق الحرير، فيما دعت الى لتفعيل المقاومة و التحرك الجماهيري لمواجهتها.

وذكر بيان للكتائب إنّ “ما يجري من تطاولٍ سافِرٍ على سيادة العراق من قبل الاحتلال التركيّ في شمال البلاد يهدف إلى السَّيطرة على النفط والغاز العراقيَّينِ، والتّحكُّم بطريق الحرير، وتحديد مساره بما يُحقّق أفكارهم المريضة، وحلم السلطان العثمانيّ المدعوم من مسؤولين عراقيين فضلاً عن دول معادية للعراق.”

واضاف إنّ “انتهاك سيادة البلاد يُعَدّ إنذاراً خطيراً يستوجب وقفةً حقيقيةً وجادةً من قبل المسؤولين الحكوميّين المخلصين، وموقفاً مسؤولاً من قبل الأجهزة الأمنيّة والحشد الشعبيّ، وتفعيلَ عملِ المقاومة العراقيّة، فضلاً عن التحرُّك الجماهيريّ للضغط على المصالح التركيّة، وتقييد نفوذهم، وتضييق مصالحهم”.