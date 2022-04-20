الأخبار

عضو المكتب السياسي لعصائب أهل الحق سالم العبادي : أنبوب العقبة يُراد منه إيصال نفط العراق لإسرائيل وندعو لمحاكمة الكاظمي


كشف عضو المكتب السياسي لعصائب أهل الحق سالم العبادي، اليوم الثلاثاء، أن مشروع أنبوب نفط (البصرة – العقبة) يُراد منه إيصال النفط العراقي إلى إسرائيل، فيما دعا إلى محاكمة الكاظمي، أكد أن حكومته تستغل غياب البرلمان لعقد “صفقات مشبوهة”.

وقال العبادي في حديث صحفي ، أن “ما قام به الكاظمي قبل فترة في عملية عقد لقاءاته في الاردن ومن قبلها في مصر كانت عملية تمهيد لمد هذا الانبوب الذي يراد منه ايصال النفط العراقي نفط البصرة تحديدا بشكل رسمي ومشرعن الى الكيان الاسرائيلي والمستفيد الآخر منه هو الاردن”.

وأضاف “نحن نعتقد جازمين ان ملف مد انبوب البصرة العقبة هو ملف سياسي بامتياز تقف وراءه الصفقات المشبوهة التي تعقدها حكومة الكاظمي وفي ظل الغياب التام للدور الرقابي للبرلمان العراقي ومتابعة لهذه الملفات المشبوهة”.

ودعا العبادي إلى “محاكمة ومحاسبة حكومة الكاظمي على جميع اتفاقاتها المشبوهة والصفقات التي عقدها دون مراجعة البرلمان العراقي”.

وشدد العبادي على “ضرورة تفعيل الدور الرقابي للبرلمان العراقي لايقاف اطماع الكاظمي في جر العراق وسلب خيراته لاغراض شخصية وسياسية ضيقة بعيدا ومجانبا للمصلحه العليا للعراق وما ترتئيه المصلحة العراقية”.

وأثار مشروع أنبوب نفط (البصرة – العقبة) جدلا واسعا لدى الأطراف السياسية في العراق خاصة الشيعية منها، حيث طالبت قيادات في الإطار التنسيقي بإيقاف المشروع، معتقدين أنه “يصب بخدمة الكيان الصهيوني ويكبد العراق تكلفة مالية ضخمة دون وجود جدوى اقتصادية للبلاد”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عضو المكتب السياسي لعصائب أهل الحق سالم العبادي : أنبوب العقبة يُراد منه إيصال نفط العراق لإسرائيل وندعو لمحاكمة الكاظمي
السوداني: الكاظمي “يتوسط” لعدم استجوابه
الصادقون تتهم الكاظمي بالتفرد في إدارة الدولة وتهديد العملية السياسية
البجاري تعلن عزمها استجواب وزير النفط
الفتح يوضح أسباب الإصرار الخارجي والداخلي لتنفيذ أنبوب العقبة
عصابات د!عش تهاجم نقطة تابعة للواء مغاوير ديالى التابعة للجيش العراقي في قرية البيجات جنوبي ناحية كنعان بديالى
الحشد الشعبي يحبطون تسلل لجرذان داعش في قاطع الرشاد
ارتفاع حصيلة التعرض في قرية كشكول بديالى الى 12 بين شهيد و جريح...
داعش الارهابي يهاجم قرية “كشكول” شمال شرق ديالى
النائب السابق حامد الموسوي : هناك إرادة سياسية تسعى لمعاقبة المحافظات الوسطى
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
محمد غضبان : هذا ليس بمشروع يناقش فيه موضوع تكاليفه او جدواه الاقتصادية فالموضوع اوضح من الشمس في رابعة النهار. ...
الموضوع :
خبير يوضح أسباب الرغبات الحكومية الجامحة لتنفيذ أنبوب العقبة
مواطن : حسبنا الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
السويد.. سياسي دنماركي متطرف يضرم النار بنسخة من القرآن تحت حراسة الشرطة
راي : لا اعلم لما لم استسغ روح المقال ..... روح المقايسة ونظرة سطحية بعض الشيء مع جل احترامي ...
الموضوع :
إيران تليق ببقية الله
عبدالحسن علاوي بدر : معالي السيد رئيس مجلس الوزاء المحترم م / مظلومية سيدي الكريم سيادتكم على علم بأن دور النفط ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ام زيد العبيدي العبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
الصرخي البتري معول الوهابية
رأي : العشرينيون والثلاثيون والاربعيون يشاطروكم الاحزان مواليد الستينات محظوظون اول ٢٠ عام ومن ثم ذاق رجالها الامرين في ...
الموضوع :
تمام فجر اليوم ١٦ نيسان ٢٠٢٢ دخلت الخمسين..! 
رسول حسن : الشفاء العاجل ان شاء الله. ...
الموضوع :
گول الساعة بالسبعة 
مواطنة : رحمها الله وهنيئا لها حسن العاقبة احسنتم ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
حميد مجيد : رحمها الله وطيب ثراها وجعل مثواها الجنه بفضله ورضاه ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
فيسبوك