عضو المكتب السياسي لعصائب أهل الحق سالم العبادي : أنبوب العقبة يُراد منه إيصال نفط العراق لإسرائيل وندعو لمحاكمة الكاظمي

كشف عضو المكتب السياسي لعصائب أهل الحق سالم العبادي، اليوم الثلاثاء، أن مشروع أنبوب نفط (البصرة – العقبة) يُراد منه إيصال النفط العراقي إلى إسرائيل، فيما دعا إلى محاكمة الكاظمي، أكد أن حكومته تستغل غياب البرلمان لعقد “صفقات مشبوهة”.

وقال العبادي في حديث صحفي ، أن “ما قام به الكاظمي قبل فترة في عملية عقد لقاءاته في الاردن ومن قبلها في مصر كانت عملية تمهيد لمد هذا الانبوب الذي يراد منه ايصال النفط العراقي نفط البصرة تحديدا بشكل رسمي ومشرعن الى الكيان الاسرائيلي والمستفيد الآخر منه هو الاردن”.

وأضاف “نحن نعتقد جازمين ان ملف مد انبوب البصرة العقبة هو ملف سياسي بامتياز تقف وراءه الصفقات المشبوهة التي تعقدها حكومة الكاظمي وفي ظل الغياب التام للدور الرقابي للبرلمان العراقي ومتابعة لهذه الملفات المشبوهة”.

ودعا العبادي إلى “محاكمة ومحاسبة حكومة الكاظمي على جميع اتفاقاتها المشبوهة والصفقات التي عقدها دون مراجعة البرلمان العراقي”.

وشدد العبادي على “ضرورة تفعيل الدور الرقابي للبرلمان العراقي لايقاف اطماع الكاظمي في جر العراق وسلب خيراته لاغراض شخصية وسياسية ضيقة بعيدا ومجانبا للمصلحه العليا للعراق وما ترتئيه المصلحة العراقية”.

وأثار مشروع أنبوب نفط (البصرة – العقبة) جدلا واسعا لدى الأطراف السياسية في العراق خاصة الشيعية منها، حيث طالبت قيادات في الإطار التنسيقي بإيقاف المشروع، معتقدين أنه “يصب بخدمة الكيان الصهيوني ويكبد العراق تكلفة مالية ضخمة دون وجود جدوى اقتصادية للبلاد”.