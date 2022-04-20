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السوداني: الكاظمي “يتوسط” لعدم استجوابه


كشف النائب محمد شياع السوداني، عن قيام رئيس الوزراء المنتهية ولايه مصطفى الكاظمي بالتوسط من اجل عدم استجوابه في البرلمان، مبينا ان رئاسة البرلمان حولت جلسات الاستضافة والاستجواب للوزارات الى حديث عام في القاعة الدستورية.

وقال السوداني في حوار متلفز  ان “العلاقة بين الوزارة والبرلمان مرهونة بشخصية الوزير وأدائه الا ان رئيس الوزراء بات يتوسط لعدم استضافته في البرلمان”.

واضاف ان “الموقع الطبيعي لجلسة استجواب الوزراء واستضافتهم تكون في قاعة الجلسات النيابية الاعتيادية الا ان رئاسة البرلمان حولت الجلسات الى جلسة سوالف في القاعة الدستورية وهي مخالفة واضحة”، مؤكدا ان ” هناك 17 طلب استجواب ورئاسة البرلمان لم تمضِ بها”.

واشار السوداني الى ان “رئاسة البرلمان خصصت 5.6 ترليون للفئات الفقيرة لـ”ترضية محافظات” وان هناك “تخادم” في المنافع الحزبية بين الحكومة والبرلمان”.

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