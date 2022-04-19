الصادقون تتهم الكاظمي بالتفرد في إدارة الدولة وتهديد العملية السياسية

اتهمت النائبة عن كتلة الصادقون النيابية سهيلة السلطاني، الثلاثاء، حكومة مصطفى الكاظمي منتهية الصلاحية بـ”التفرد” بالقرار في البلاد ، محملة اياها مسؤولية تهديد سير العملية السياسية.

وقالت السلطاني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة الكاظمي تثبت في كل مرة أن النهج الوحيد لها هو التفرد بإدارة الدولة وقراراتها بعيدة عن السلطة التشريعية”.

وأضافت أن “رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي اثبت ابتعاده عن الديمقراطية والحيادية وبات يهدد سير العملية السياسية بطريقها الصحيح و تغييب صوت المواطن الذي انتخب سلطته التشريعية لتكون ممثلا له” .

وأوضحت السلطاني، ان “الكاظمي يتحرك دون علم البرلمان وبطريقة تخالف الدستور ما يثير تساؤلات حول شرعية القرارات التي اتخذتها حكومته منتهية الصلاحية” .

وكان النائب عن كتلة الصادقون النيابية علي تركي الجمالي دعا في وقت سابق، الى مساءلة حكومة الكاظمي المنتهية ولايتها وتحميلها مسؤولية تبديد ثروات العراق.