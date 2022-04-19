البجاري تعلن عزمها استجواب وزير النفط

كشفت الأمينة العامة لحركة بلادي الوطنية النائبة زهرة البجاري ، الثلاثاء ، عن عزمها على استجواب وزير النفط إحسان عبد في مجلس النواب حول ملفات عدة من بينها مشروع مد أنبوب نفط بصرة _ العقبة.

وقالت البجاري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تحضيرات استجواب وزير النفط أصبح من أولويات مجلس النواب على خلفية قضايا حساسة وإحالة مشاريع وعقد لشركات دون أخرى”.

وأضافت أن “الفترة المقبلة ستشهد اكتمال إجراءات استجواب وزراء آخرين في حكومة الكاظمي”، مشيرة الى أن “التهم التي سيلاحق عليها وزير النفط بسبب العقود والاهمال والتقصير وتبديد ثروات البلاد إضافة إلى ملفات أخرى”.

وكانت النائبة عن تحالف الفتح انتصار الموسوي اتهمت في وقت سابق، وزير النفط إحسان عبد الجبار بالعمالة بعد منحه عقود لشركات كردية تابعة للأحزاب في محافظة البصرة على حساب الشركات المحلية ، مبينة ، أن البرلمان يستعد لاستجواب عبد الجبار بسبب العقود مع الشركات الكردية ومشروع ميناء العقبة التامري .