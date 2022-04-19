داعش الارهابي يهاجم قرية “كشكول” شمال شرق ديالى

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بتعرض قرية كشكول شمال شرق ديالى لهجوم ارهابي.

وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قرية كشكول شمالي ناحية قره تبه (100كم شمال شرق بعقوبة) تعرضت الى هجوم ارهابي استهدف احد نقاط الحشد العشائري ما اسفر عن استشهاد احدهم واصابة 4 اخريين”.

واضاف ان” تشكيلات من الجيش والحشد الشعبي والعشائري فرضت طوق مشدد وبدات عمليات تمشيط واسعة”.

وتشهد ديالى خروقات امنية متكررة بين فترة واخرى ما ادى الى سقوط ضحايا”