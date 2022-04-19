النائب السابق حامد الموسوي : هناك إرادة سياسية تسعى لمعاقبة المحافظات الوسطى

أكد النائب السابق عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الثلاثاء، أن الحكومة تبعث رسائل سلبية للجنوب منذ اللحظة الأولى، مبيناً وجود إرادة سياسية لمعاقبة المحافظات الوسطى والجنوبية.

وقال الموسوي في تصريح ل/المعلومة/، إنه “يجب على البرلمان تطبيق آلية واحدة على جميع المنافذ من الشمال إلى الجنوب كي نضمن العدل والمساواة لجميع المحافظات “،مشيراً إلى أن “هناك تفرقة وانبطاح من قبل الحكومة للإقليم بشكل كبير”.

وأضاف أن “هناك إرادة سياسية لمعاقبة المحافظات الوسطى والجنوبية “،مبيناً أن “الحكومة ومنذ اللحظة الأولى لها كانت تبعث رسائل سلبية للجنوب”.

ولفت إلى “ضرورة إيجاد بدائل وحلول لإنعاش المحافظات الجنوبية نتيجة ارتفاع أسعار البضائع والسلع جراء رفع الحكومة لأسعار الدولار”.