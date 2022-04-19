خبير امني: مغامرات” اردوغان” ستحول كردستان الى ساحة صراع دولي

اكد الخبير الامني عدنان التميمي، الثلاثاء، ان مغامرات الرئيس التركي ستحول كردستان الى ساحة صراع دولي.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تركيا شنت اكثر من 30 عملية عسكرية واسعة النطاق بعد 2003 في كردستان العراق وتضاعف توغلها من 10كم في العمق الى 190 كم مع بناء 3 قواعد واكثر من 17 نقطة ارتكاز محورية في 22 منطقة ضمن كردستان وهذا التواجد يعطي رسالة عن مايحدث بشكل واضح”.

واضاف التميمي،ان” العمليات العسكرية التركية هي مغامرة اخرى لاردوغان ستحول كردستان الى ساحة صراع دولي وتجذب اليها الكثير من الاشكاليات لافتا الى ضعف حكومة الكاظمي ساعد انقرة في مضاعفة تدخلها في من خلال فرض سياسة الامر الواقع والانتشار العسكري”.

واشار الى ان” احزاب كردية متورطة في التمهيد للمزيد من التدخل التركي مؤكدا بان الوضع لن يبقى عند هذه الحدود وربما نشهد تطورات اكبر في المستقبل القريب”.