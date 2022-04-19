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الإعلان عن حالة الإنذار "ج" في محافظات العراق


أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بالإعلان عن حالة الإنذار "ج" لثلاثة أيام في عموم محافظات العراق لإفشال جميع المخططات الإرهابية.

وقال المصدر إنه "تم الإعلان عن الإنذار (ج) لمدة 72 ساعة في عموم محافظات العراق، من أجل إفشال جميع المخططات الارهابية، وحسب توجيهات المراجع الأمنية العليا".

وتشهد مناطق في العاصمة بغداد، وأخرى في بعض المحافظات، تشديداً أمنياً خلال شهر رمضان وقبيل حلول عيد الفطر، تحسباً لأي هجمات إرهابية.

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الإعلان عن حالة الإنذار "ج" في محافظات العراق
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