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تصريح بائس من وزارة الخارجية حول العدوان التركي على شمال العراق وتسميه عمليات عسكرية


 

في تصريح بائس صدر من وزارة الخارجية العراق حول العدوان التركي الغاشم على الاراضي العراقية حيث لم يذكر البيان اي كلمة عدوان وانما قال انها عمليات عسكرية

وقال المتحدث الرسميّ بإسم وزارة الخارجيَّة العراقيَّة في بيان، "ترفضُ حكومةُ جُمهوريَّة العراق رفضاً قاطعاً، وتدينُ بشدَّة العمليّات العسكريَّة التي قامت بها القوّات التركيَّة بقصف الأراضيّ العراقيَّة في منطقة متينة، الزاب، أفاشين وباسيان في شمال العراق، عبر مروحيات أتاك والطائرات المُسيَّرة".

وأضافت أن "العراقُ يعدُّ هذا العمل خرقاً لسيادته، وحُرمة البلاد، وعملاً يُخالِف المواثيق والقوانين الدوليَّة التي تُنَظِّم العلاقات بين البُلدان؛ كما يخالف -أيضاً- مبدأ حُسن الجوار الذي ينبغي أنَّ يكون سبباً في الحرص على القيام بالعمل التشاركيّ الأمنيّ خدمةً للجانبين".

وتؤَكِّدُ الحكومة العراقيَّة على أنَّ "لا تكونَ أراضيّ العراق؛ مقراً أو ممراً لإلحاق الضررِ والأذى بأيٍ من دول الجوار"، كما ترفض وفقاً للبيان أنَّ "يكونَ العراق ساحةً للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجيَّة أخرى".

وأطلقت تركيا، اليوم الاثنين، عملية "قفل المخلب" في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق.

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