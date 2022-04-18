الحشد يعلن صد تعرض "داعشي" في الأنبار

اعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن صد تعرض "داعشي" غربي محافظة الأنبار.

وقال الحشد في بيان، إن "قوة من اللواء 17 بالحشد الشعبي تصدت، الاثنين، تعرضا لفلول داعش الارهابي غربي الانبار".

وأضاف البيان أن "مجموعة داعشية تستقل عجلتين نوع بيك اب قامت بالتعرض لقوات اللواء 17 بالحشد الشعبي في منطقة عكاشات وبعد الاشتباك معهم قدمت اليهم تعزيزات بعجلتين اضافيتين، قبل ان تتمكن قوة من اللواء 17 بالحشد الشعبي من التصدي لهم".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاثنين، بقيام تنظيم "داعش"الارهابي باستهداف نقطة أمنية في عكاشات بمحافظة الانبار.