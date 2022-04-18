الفتح يتهم الاحزاب الكردية بالتواطؤ مع تركيا وسط انشغال بغداد سياسيا

اتهم عضو تحالف الفتح، كريم المحمداوي، اليوم الاثنين، الاحزاب الكردية الرئيسية في اقليم كردستان بالتواطئ مع تركيا في ظل وجود توغل عسكري ميداني شمال العراق.

وقال المحمداوي في تصريح ل /المعلومة/، ان “التوغل التركي في شمال العراق جاء بعد استغلال مشاكل الكتل السياسية فيما بينها بشان تشكيل الحكومة المقبلة”.

واشار الى ان “بعض الاحزاب الكردية والسياسيين الكرد مهدوا الطريق امام المسؤولين الاتراك للتوغل في مناطق عديدة وواسعة شمال العراق”.

ولفت المحمداوي الى ان “بعض القوى السياسية صامتة ازاء ما يحدث من احتلال تركي ميداني للاراضي العراقية”.

وشدد على ان “من أولويات الحكومة المركزية هي حفظ هيبة الدولة واستعادة سيادة العراق من الاحتلال الاجنبي”.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الإثنين، إطلاق عملية عسكرية جوية وبرية شمال العراق، بحجة وجود عناصر من حزب العمال الكردستاني