الأمن يطيح بسارقي منزل ضابط بالغزالية

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإلقاء القبض على شخصين سرقا منزل ضابط برتبة مقدم ضمن منطقة الغزالية، غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إنه "بعد متابعة ومراجعة كاميرات المراقبة ونصب كمين محكم، تمكنت قوة من مكافحة اجرام الغزالية من القبض على شخصين اثنين متهمين بعملية سطو مسلح على منزل ضابط برتبة مقدم ضمن منطقة الغزالية".

وأشار إلى أنهما "اعترفا صراحة بتنفيذ عملية السطو وسرقة مبلغ مالي كبير ومخشلات ذهبية".