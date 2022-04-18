الاتحاد الوطني يدعو الى إيقاف “العصابة الفاسدة” في كردستان

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، الاثنين، أن قرار المحكمة الاتحادية بمنع الإقليم من تصدير النفط والغاز أربك حسابات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال يزيدي في حديث ل /المعلومة/ إن “هناك عصابة فاسدة في الإقليم هي من تسيطر على ثروات المواطنين وخيرات كردستان، والزيارة الأخيرة لمسرور بارزاني هي زيارة حزبية”.

وأضاف أن “حكومة الإقليم برئية من الزيارة والاتفاقات التي تعقد بأسمها، هي اتفاقات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهناك زيارة أخرى لبارزاني إلى بريطانيا لاستكمال اتفاق تصدير الغاز، وقد أن الآوان لإيقاف هذه العصابة الفاسدة”.

ووجهت انتقادات لزيارة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني إلى تركيا وعقده اتفاقية لتصدير الغاز، رغم وجود قرار من المحكمة الاتحادية بمنع تصدير الغاز والنفط