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شرطة نفط البصرة تضبط وكرين لتهريب النفط ومشتقاته


اعلنت مديرية شرطة نفط الجنوب، اليوم الاثنين، عن ضبط وكرين لتهريب النفط ومشتقاته والقبض على متهم بالتهريب في قضاء الزبير بمحافظة البصرة.

وقالت المديرية في بيان ان "قوة من المديرية نفذت عملية مداهمة وتفتيش الساحات والمقالع الواقعة في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، أسفرت عن ضبط وكرين لتهريب النفط ومشتقاته وتدويره بصورة مخالفة وعدم وجود موافقات رسمية في عملها".

 

واضافت انه "تم القاء القبض على متهم تم إيداعه التوقيف لعرضه أمام القضاء ومحاسبته وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 ، وحجز العجلات والمضبوطات داخل أحد مراكز شرطة النفط ".

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شرطة نفط البصرة تضبط وكرين لتهريب النفط ومشتقاته
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