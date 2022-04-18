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الإعلام الأمني: الاطاحة باحد قياديي داعش الارهابي في نينوى


اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، ان وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على ارهابي عمل بمايسمى ديوان القضاء والمظالم ويقوم بنقل الاموال الى عصابات داعش بين العراق واحدى دول الجوار.

وقالت الخلية في بيان ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على احد قيادات داعش والمكنى (هاني) والذي عمل بمايسمى ديوان القضاء والمظالم بقاطع نينوى ، ومن خلال التحقيقات الاولية معة اعترف بنقل الاموال الى عناصر عصابات داعش بين العراق واحدى دول الجوار، وكذلك وجود عبوة ناسفة داخل منزلة كان في نيتة استهداف القوات الامنية والمواطنين وتعكير اجواء شهر رمضان المبارك".

واضافت انه "تم على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات العاملة في محافظة نينوى وبدلالة الارهابي تم تفتيش المنزل وضبط العبوة التي كانت معدة للتفجير ،فضلا ان كونة من أسرة إرهابية ولدية اربعة من اخوانة مؤشرة مطلوبيتة ضمن عناصر عصابات داعش الارهابية ".

واشارت الخلية الى انه "تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقة الاجراءات القانونية واحالتة للقضاء لينال جزائة العادل".

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