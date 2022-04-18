الإطاحة بأكبر شبكات المخدرات في ذي قار

كشف محافظ ذي قار محمد الغزي، اليوم الاثنين، عن الإطاحة بواحدة من أكبر شبكات المخدرات في المحافظة، تزامناً مع قرب الايقاع بـ"واحد من أكبر تجار المخدرات في البلاد".

وقال المحافظ في بيان إن "القوات الأمنية ولاسيما في جهاز الأمن الوطني وجهت قبل ساعات ضربة قاصمة أطاحت فيها بشبكة مخدرات كبيرة متخصصة بالمتاجرة بمادة الكرستال في المحافظة".

وتابع أن "تلك الضربة مكنت القوات الأمنية من الاقتراب كثيراً من الايقاع بأحد أكبر تجار المخدرات في البلاد والذي يلوذ حاليا بالفرار مستخدما هويات تعريفية مزوّرة باسماء مؤسسات ودوائر حكومية".