السفير الروسي لدي بغداد لوزير الخارجية: حربنا ضد اوكرانيا دفاعيّة

استقبلَ وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الأحد، السفير الروسيّ لدى العراق ايلبروس كوتراشيف، في مقر الوزراة الذي اوضح لحسين أن حرب روسيا ضد اوكرانيا "دفاعية".

بيان للخارجية العراقية قال إن "الجانبين بحثا العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل الارتقاء بآفاق التعاون بما يُحقق طموح الشعبين الصديقين".

وأكّد حسين أنَّ" العراق قد عانى الكثير؛ بسبب ويلات الحروب، وعليه فإنَّ العراق ضد الحروب وسياسة فرض الحصار الاقتصاديّ لأنه يستهدف الشعوب، وإنَّ الإستمرار في الحرب في أوكرانيا سيؤديّ إلى المزيد من ارتفاع أسعار المواد الغذائيَّة، سيما في المجتمعات المستهلكة والدول غير النفطية".

وأشار إلى "حوارات مجموعة الإتصال العربيَّة التي جرت في موسكو واللقاء بوزير الخارجيَّة الروسيّ سيرغي لافروف، وما أعقبها من حوارات في وارشو مع وزير خارجيَّة أوكرانيا دميتري كوليبا، والعمل من أجل وقف إطلاق النار والبدء بالمفاوضات للوصول إلى السلام."

من جانبه أطلع السفير الروسيّ الوزير على آخر تطورات الحرب الروسيَّة-الأوكرانيَّة، وأكّد على أنَّ "العقوبات الاقتصاديّة تؤثر على الشعب الروسيّ"، مُضيفاً أنَّ "الحرب هي دفاعيّة بالنسبة لروسيا."