لاهور طالباني: بارزاني جعل الكرد ضحايا لسياسات حزبه

اكد الرئيس السابق لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي طالباني ان الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده مسعود بارزاني قرر جعل الشعب الكردي ضحية لسياساته، متهما حكومة إقليم كردستان بالإفراط في الاهتمام باسترضاء دول الجوار.

ونقل موقع اي كورد ديلي في تقرير ان ” لاهور طالباني نشر هذا الحديث على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد زيارة مسرور بارزاني لتركيا ولقاء الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان “.

وقال طالباني في منشوره إن “السلطة الحاكمة في إقليم كردستان مهووسة باسترضاء دول الجوار وأعداء الشعب الكردي، و سوف يحتضنهم الناس إذا أولوا نصف قدر من ذلك الاهتمام لآلامهم ومعاناتهم “.

واوضح طالباني بالقول “نعلم جميعاً أن الحل لحل مشاكل شعبنا يكون في بغداد فقط ، لكننا نرى سلطة هذه المنطقة تزور عواصم الدول المجاورة وترفض زيارة بغداد ولو مرة واحدة ، رغم أنهم يدركون تماماً أن الحل في بغداد “.

وانتقد الطالباني الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير قائلا “كلاكما شريك في هذه الحكومة” ، “إذا كنتم مصرين ، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني ، على جعل مصير الغاز الطبيعي مشابهًا لمصير النفط ، فاعلموا ان أول شخص يعارضكم سيكون أنا “.

يشار الى أن “عائلة برزاني الحاكمة في كردستان العراق تتمتع بعلاقات تجارية واقتصادية وطاقية وثيقة مع الحكومة التركية ، وهي شريك نفطي واقتصادي وسياسي مهم للحزب الديمقراطي الكردستاني. تنقل خطوط الأنابيب التركية معظم النفط الخام المنتج في كردستان العراق الى تركيا ، كما ان حكومة إقليم كردستان ليست شفافة في الكشف عن المبلغ المحدد لعائدات النفط للجمهور ولبرلمان كردستان ، وفقًا لمراقبين وسياسيين أكراد”.