الأخبار

لاهور طالباني: بارزاني جعل الكرد ضحايا لسياسات حزبه


اكد الرئيس السابق لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي طالباني ان الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده مسعود بارزاني قرر جعل الشعب الكردي ضحية لسياساته، متهما حكومة إقليم كردستان بالإفراط في الاهتمام باسترضاء دول الجوار.

ونقل موقع اي كورد ديلي في تقرير ان ” لاهور طالباني نشر هذا الحديث على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد زيارة مسرور بارزاني لتركيا ولقاء الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان “.

وقال طالباني في منشوره إن “السلطة الحاكمة  في إقليم كردستان مهووسة باسترضاء دول الجوار وأعداء الشعب الكردي، و سوف يحتضنهم الناس إذا أولوا نصف قدر من ذلك الاهتمام لآلامهم ومعاناتهم “.

واوضح طالباني بالقول “نعلم جميعاً أن الحل لحل مشاكل شعبنا يكون في بغداد فقط ، لكننا نرى سلطة هذه المنطقة تزور عواصم الدول المجاورة وترفض زيارة بغداد ولو مرة واحدة ، رغم أنهم يدركون تماماً أن الحل في بغداد “.

وانتقد الطالباني الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير قائلا  “كلاكما شريك في هذه الحكومة” ، “إذا كنتم مصرين ، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني ، على جعل مصير الغاز الطبيعي مشابهًا لمصير النفط ، فاعلموا  ان أول شخص يعارضكم سيكون أنا “.

يشار الى أن “عائلة برزاني الحاكمة في كردستان العراق  تتمتع بعلاقات تجارية واقتصادية وطاقية وثيقة مع الحكومة التركية ، وهي شريك نفطي واقتصادي وسياسي مهم للحزب الديمقراطي الكردستاني. تنقل خطوط الأنابيب التركية معظم النفط الخام المنتج في كردستان العراق الى تركيا ، كما ان حكومة إقليم كردستان ليست شفافة في الكشف عن المبلغ المحدد لعائدات النفط للجمهور ولبرلمان كردستان ، وفقًا لمراقبين وسياسيين أكراد”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السفير الروسي لدي بغداد لوزير الخارجية: حربنا ضد اوكرانيا دفاعيّة
اعتقال مطلوب بحوزته مخدرات في نينوى
هيئة النزاهة تعلن أبرز انجازاتها لشهر آذار الماضي
القبض على 5 إرهابيين في كركوك
نواب البصرة يتفقون على مقاضاة الكاظمي وعدد من الوزراء والمسؤولين
لاهور طالباني: بارزاني جعل الكرد ضحايا لسياسات حزبه
النائب خالد السراي : مشروع أنبوب العقبة لن ينجز دون اطلاع البرلمان والشعب على تفاصيله
عضو بالاطار: الكاظمي بلا انجاز وولايته الثانية مستحيلة
حزب الحلبوسي: جماهيرنا تضغط علينا للانسحاب من التحالف الثلاثي
حقوق تبين أسباب استمرار تعرض الحشد الشعبي للاستهداف العسكري والإعلامي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حميد مجيد : السلام عليكم وردت كلمة المتطرفون مرفوعه بعد كلمة أفعال والصحيح تكون مجروره بالاضافه أي (المتطرفين) وفي الحاله ...
الموضوع :
فوبيا الإسلام السياسي..!
حميد مجيد : السلام عليكم ، عفواً فقط تصحيح لغوي كلمة عاصرة تكتب بالتاء الممدوده (عاصرت) وكلمة تظليل الصحيح (تضليل)مشتقه ...
الموضوع :
المرجعية قلعة حصينة من الاستهداف
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم أن أقول الحق و الله على ما اقولة شهيد! طلب من دولة السيد رئيس ...
الموضوع :
إضافة أكثر من 3500 ميكاواط إلى الشبكة الوطنية قبل موسم الصيف
مواطنة : رحمها الله النهاية جميلة .... فلقد التقت بهم فإن لم تجمعهم ارض جمعتهم السماء حسبنا الله ونعم ...
الموضوع :
( ام سالم) من نساء الزمن الجميل !!
مواطنة : شخصية فذة بكل المقاييس حضنت الرسالة وصاحبها فنال شرف ان يكون جذعا لشجرة الولاية الاثنا عشرية ...
الموضوع :
أبو طالب مؤمن قريش السد المنيع للرسول الكريم
رأي : شكرا ً لطرحكم الذي توافق بذات التاريخ .... لكن سطوركم مختزلة جدا لحقبة مظلمة تحتاج مداد ابحر ...
الموضوع :
تهجيرالعراقيين؛جريمة و قضية مازالت تنتظر الحل[ق1]
ابو يقين السوداني : معقوله الكاتب لم ينتبه لكثرة الاخطاء الاملائيه في المقال الاخطاء الاملائيه اكثر من الكلمات الصحيحه افقدت المقال ...
الموضوع :
‏عزيز العراق…محطات ورسائل.
ميثم : بارك الله فيكم، وجزاكم الله خير الجزاء على سرد هذه الحقيقة الواقعية التي نعيشها بكل تفاصيلها ولكن ...
الموضوع :
خنق الجنوب والوسط بقاء الملك..!
منار العامري : بوركتم وبورك قلمكم ...
الموضوع :
الشباب ما بين الواقع والطموح
رياض البغدادي : جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الجليل لقد افحمت الكثير من السياسيين الذين لم يكلفوا انفسهم في متابعة ...
الموضوع :
امرأة بعدل أمة من الرجال
فيسبوك