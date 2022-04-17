النائب خالد السراي : مشروع أنبوب العقبة لن ينجز دون اطلاع البرلمان والشعب على تفاصيله

اعتبر عضو مجلس النواب خالد هاشم السراي، الأحد، أن مشروع أنبوب العقبة النفطي لن يمر دون اطلاع الشعب العراقي والبرلمان على تفاصيله بشكل كامل.

وقال السراي في بيان له إن “مشروع مد الأنبوب النفطي من البصرة إلى المواني الأردنية والمصرية لا يمكن إتمامه رغم طلبات وضغوط جهات سياسية داخلية وخارجية والتي تحاول بشتى الطرق تمرير الأنبوب”، مبينا أن “مد الأنبوب لا يمكن المضي به بدون علم الشعب العراقي”.

وأضاف، أن ” أنبوب العقبة لا يمكن تمريره بوجود البرلمان، ويجب أن يطرح على أعضاء مجلس النواب، ولا يمكن أن يمضي من خلال رئيس وزراء منتهي الصلاحية، وصلاحيته تصريف الاعمال اليومية فقط”، لافتا إلى أن “المشروع لا يمكن أن يخدم اقتصاد العراق بأي شكل أو صورة كانت”.

وأوضح عضو مجلس النواب أن “سياسة تجويع البلد ونقل نفط البصرة إلى دول الجوار والتي تحاول القيام بها بعض الجهات السياسية الداخلية مرفوضة وغير مقبولة أطلاقا”، مؤكدا “وقوف النواب ضد هذه الجهات مهما كانت سلطتهم أو مكانتهم”.

وبين السراي، أن ” الشعب يعرف جيدا الاتفاقيات والمعاهد التي وقعتها الحكومة الحالية، وكل ما يحدث الان هو على مسمعه”، مشيرا إلى أن “اعضاء مجلس النواب الممثلين عن الشعب سيكون لهم الكثير من الكلام ضد مجلس الوزراء منتهي الصلاحية والإصرار على تمرير الأنبوب نفطي”.