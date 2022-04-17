عضو بالاطار: الكاظمي بلا انجاز وولايته الثانية مستحيلة

اكد عضو الاطار التنسيقي فلاح الخفاجي , الاحد , ان قوى الاطار ومن معها متيقنين بان طرح اسم مصطفى الكاظمي لولاية ثانية امر مستحيل جدا, مبينا ان الكاظمي لم يقدم أي منجز متميز بولايته الأولى حتى يصار الى ترشيحه لولاية ثانية وبالتالي فلا منجز لمن ليس لديه انجاز .

وقال الخفاجي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “حل الازمة السياسية وفي مقدمتها رفع الاحراج من الشارع الذي بات محتقنا نتيجة التأخيرات التي صورت للشارع انها تقاطعات لاجل المناصب لا لاجل المصالح العامة” , مرجحا ” تشكيل الحكومة نهاية شهر رمضان ” .

وأضاف ان “ما تطرحه بعض الأوساط السياسية والإعلامية للترويج لمنح مصطفى الكاظمي ولاية ثانية امر مستحيل جدا وان الاطار التنسيقي بجميع قواه إضافة الى المتحالفين معه لديهم رفض قاطع وبقناعة تامة لذلك”.

وأكد الخفاجي، ان “الكاظمي لم يحقق أي منجز متميز حتى يصار الى ترشيحه لولاية ثانية وبالتالي فلا فرصة لمن ليس لديه انجاز”