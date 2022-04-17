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حزب الحلبوسي: جماهيرنا تضغط علينا للانسحاب من التحالف الثلاثي


كشف قطري السمرمد القيادي في حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي, الاحد , عن وجود ضغوط من جماهير الحزب وغالبية قيادته على الحلبوسي للانسحاب من التحالف الثلاثي بسبب التجاوز على صلاحيات رئيس البرلمان من قبل النائب الأول حاكم الزاملي.

وقال السمرمد في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” تجاوز حاكم الزاملي على صلاحيات رئيس البرلمان خلقت نوعا من المخاوف الجدية بشأن وجود نيات من التيار الصدري للهيمنة على البرلمان وبالتالي على الحكومة المقبلة ” , مبينا ان ” المخاوف جراء تصرفات الزاملي المرفوضة امر طبيعي ولابد من وضع حد له قبل ان يستحفل مستقبلا ” .

وأضاف ان “جماهير حزب تقدم وكذلك غالبية قيادات الحزب شعروا بقلق بالغ وبدأوا يضغطون على الحلبوسي وعلى تحالف السيادة بشكل عام بالانسحاب من التحالف الثلاثي بسبب تلك التجاوزات المرفوضة والتي لات دل على استمرارية وتماسك اطراف التحالف”.

ولفت السمرمد الى ان “التجاوز على صلاحيات منصب رئيس مجلس النواب يعني التجاوز على 14 مليون ناخب لكون المنصب يمثل الجميع “.

وكان المحلل السياسي سعد محمد الكعبي رأى في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن التحالف الثلاثي اصبح على وشك الانهيار خصوصا بعد الخلافات الكبيرة داخل الكتل الممثلة للمكون حول الزعامة السنية، اضافة للخلافات بين الحلبوسي والزاملي وصراع المناصب.

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حزب الحلبوسي: جماهيرنا تضغط علينا للانسحاب من التحالف الثلاثي
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