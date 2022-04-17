المطلبي: مشروع “العقبة”جاء ضمن أوامر أمريكية

أوضح السياسي المستقل سعد المطلبي، الأحد، اسباب إصرار الحكومة وبعض الكتل السياسية لتمرير مشروع العقبة قبل عزل حكومة تصريف الأعمال.

وقال المطلبي في تصريح ل /المعلومة/ إن “إصرار الحكومة وبعض الكتل السياسية على تمرير مشروع العقبة قبل عزل حكومة تصريف الأعمال جاء بأوامر أمريكية لتوصيل النفط العراقي إلى الاردن وليذهب مباشر إلى الكيان الصهيوني لتتمتع بنفط العراق”.

وأضاف أن “أنبوب العقبة كان له مبرراته في ذلك الوقت عندما كان العراق محاصر بدول داعش الإرهابي ووضعه الأمني ضعيف جدا، واعتقد الخبراء أن التوسع نحو الاردن والعقبة قد يكون أفضل السيئات لكن الان لا ضرورة له”.

وبين أن “الأمن الإقليمي تغيير جذريا ولا توجد حالة كما كان سابقاً من الحروب والإرهاب لذلك انقضت الحاجة له”.