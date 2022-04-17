الكشف عن دورات “ارهابية” لعوائل مخيم الهول قبل العودة للمناطق المحررة

افاد مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي ، الاحد، بان عناصر التنظيم الاجرامي كثف من دورات نشر فكر ارهابي داعش بالتزامن مع قرب عودتهم الى مناطق سكناهم المحررة في مختلف المحافظات العراقية .

وقال العبيدي في تصريح ل/ المعلومة / ان ” التنظيم الاجرامي كثف من اعطاء دورات لنشر افكار ارهابي داعش بين الاسر النازحة داخل مخيم الهول في سوريا بالتزامن مع قرب عودة وجبة جديدة الى مناطق سكناهم المحررة ما دعا جهاز الامن الوطني وبقية صنوف الاجهزة الامنية المشرفة على مخيم الجدعة في الموصل الى اتخاذ اجراءات امنية مشددة تتثمل بزج هذه الاسر بدورات تأهيل مكثفه تستمر لـ 6 اشهر لشرح ابعاد هذه الافكار ومحوها من ذاكرة هذه الاسر تحت اشراف ذو الاختصاص “.

واضاف ان” الحكومة المركزية مطالبة بالتحرك الفوري لغلق مخيم الهول بعد ان اصبح بؤرة لنشر افكار التنظيم الاجرامي واعطاء دروس ارهابية داخل المخيم خاصة وان المخيم يحوي على مئات من الشباب المراهق الذي يستقبل هذه الافكار نتيجة التداخل الاسري ، مبينا ان” مخيم الهول في سوريا يهدد امن واستقرار البلد ولا بد من الغاءه بشكل نهائي لخطورته كونه يضم تقريبا 40 الف نسمة بينهم عدد كبير من عناصر التنظيم الاجرامي “.

يشار الى ان الحكومة المركزية خصصت في وقت سابق عجلات لنقل اسر ارهابي داعش من مخيم الهول في سوريا الى مخيم الجدعة في محافظة الموصل “.