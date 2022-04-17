سياسي: قوى خارجية تضغط استمرار الانسداد السياسي في البلاد

رأى المحلل السياسي إبراهيم السراج، الأحد، أن العامل الخارجي لديه شراكة ودور كبير في إثارة وإشاعة الفوضى في العراق واستمرار أزمة الانسداد السياسي، فيما أكد أن الأزمة السياسية الحاصلة يتحملها التحالف الثلاثي.

وقال السراج في تصريح ل /المعلومة/ إن “الانسداد الحاصل داخل العملية السياسية يتحمله التحالف الثلاثي، باعتبار أن الإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه لا تزال تطلق المبادرات الوطنية والايجابية والتي تخلو من الشروط او خطوط حمراء ويرحب بكل ما يحاول الانضمام إلى توافقه السياسي بشرطه وشروطه”.

وأضاف، أن “اللاعب الخارجي يسعى ويضغط من خلال تعامله مع الجهات والكتل السياسية الداخلية التي تموله وتدعمه لأجل إبقاء على حالة الانسداد السياسي والفوضى السياسية ومرحلة الفراغ الدستوري”.

وأوضح السياسي أن ” الجهة المستفيدة من تعطيل العملية السياسية وإثارة الفوضى والأزمات هي حكومة الكاظمي المنتهية ولايتها”، مبينا أن “الحكومة تحاول القيام بالمشاريع المشبوهة بسبب عدم وجود السقف القانوني الرادع لهذه الحكومة والمقيد لأنشطة والاتفاقيات التي تقوم بها”.