اعتقال تاجر مخدرات متهم بقتل ضابط في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، السبت، عن اعتقال تاجر مخدرات في بغداد متهم بقتل ضابط.

وقالت الوكالة في بيان لها، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية احبطت العديد من الجرائم وضبط كميات كبيرة من المخدرات والقبض على متاجرين ومتعاطين".

وأضافت أن "مداهمات وتفتيش ضد عصابات الجريمة المنظمة في بغداد والمحافظات اثمرت في القبض على اخطر تجار المخدرات في بغداد النهروان بعد مراقبة استخبارية متهم بقتل العقيد احمد كامل اثناء مداهمة وكر مخدرات".