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الجماعة الاسلامية: بارزاني يعقد اتفاقات سرية في تركيا


أكد عضو الجماعة الإسلامية الكردستانية ريبوار حمد، السبت، أن الزيارات التي يجريها رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في تركيا تهدف لعقد اتفاقات غير قانونية.

وقال حمد في حديث ل /المعلومة/ إن “بارزاني يعقد اتفاقات مع تركيا ودول الخليج دون أن يعلم برلمان الإقليم ولا الوزراء في الحكومة أي شيء عن تلك الاتفاقات”.

وأضاف أن “جميع المشاريع الاستثمارية التي تتحدث عنها حكومة الإقليم لايخصص للسليمانية منها أي شيء، وهي زيارات لتقوية نفوذ الحزب الديمقراطي وعلاقاته الخارجية”.

وأجرى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة، والتقى فيها بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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