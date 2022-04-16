متهم بالفساد يشرف على أموال أعمار المحافظات المحررة

وزير التجارة السابق محمد العاني

أكد النائب السابق حامد الموسوي، السبت، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كافئ وزير التجارة السابق محمد العاني برئاسة صندوق أعمار المحافظات المحررة.

وقال الموسوي في تصريح ل /المعلومة/ إن “الحلبوسي يهيمن بشكل كامل على صندوق أعمار المدن المحررة من خلال تعيين وزير التجارة السابق محمد العاني رئيساً على الصندوق والذي عليه شبهات فساد وأوامر القاء قبض”، مشيراً إلى أن “أعمار المحافظات المحررة بات بعيداً بوجود الحلبوسي والعاني”.

وأضاف أن “هيمنة الحلبوسي ومحمد العاني على صندوق أعمار المحافظات المحررة لن يحقق شيء لتلك المحافظات ولا نتوقع وجود أي تقدم بالخدمات” لافتاً إلى أن “هناك أموال طائلة رصدت للصندوق من خلال الموازنة والتبرعات الدولية ولكنها لم توظف على واقع المحافظات”.

وأوضح أن “صندوق اعمار المحافظات الغربية يخضع لاملاءات الحلبوسي فقط” داعيا “الجهات المعنية بفرض الرقابة ومتابعة أموال الصندوق ومحاسبة الايدي التي طالت أموال هذه المناطق”.

وأكد عضو مجلس محافظة نينوى المنحل حسام العبار، في وقت سابق، وجود مخاوف وشكوك لدى المواطن الموصلي من لجنة اعمار الموصل الجديدة بسبب تبعيتها سياسيا, محذرا من سرقة الأموال المخصصة للاعمار كما حدث في السابق