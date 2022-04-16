الاتحاد للبارزاني: طريق بغداد اسلم من طّرق ابواب انقرة والرياض ودبي

دعا القيادي في حزب الاتحاد الوطني غياث السورجي، اليوم السبت، الاحزاب الكردية المشاركة في حكومتي المركز الاقليم، الذهاب الى بغداد بدلا عن انقرة اوالرياض او أبو ظبي.

وقال السورجي في تصريح ل /المعلومة/، ان “ما تقوم به حكومة الإقليم ليس بصالح الإقليم والصحيح ان تكون بغداد الطريق الأمثل لتحقيق مصالح الشعب الكردي في الإقليم اما الذهاب لتركيا والسعودية والامارات”.

واشار الى ان “جميع الاطراف الكردية لا تعلم ما هي فحوى زيارة رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، الاخيرة الى انقرة”، مبينا ان “مفتتاح حل مشاكل اقليم كردستان مع العاصمة بغداد”.

واكد السورجي ان “على جميع الاحزاب الكردية المشاركة في العملية سواء كانت في حكومة اقليم كردستان او الحكومة المركزية، الذهاب نحو العاصمة بغداد وايجاد تفاهمات جديدة ونافعة للشعب الكردي بدلا من زيارات غير مجدية الى الدول الاقليمية”.