الحشد الشعبي يدمر مضافة لداعش الارهابي غربي الانبار

اعلن مصدر امني في قيادة عمليات الحشد الشعبي بمحافظة الانبار ، السبت ، عن تدمير مضافة سرية لعناصر عصابات داعش الاجرامية بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق غربي الانبار .

وقال المصدر ان ” قوة امنية من الحشد الشعبي مسنودة بقوة من الجيش نفذت عملية اقتحام استهدفت مناطق مختلفة من جزيرة الشامية بقضاء حديثة غربي الانبار، تمكنت من خلالها من تدمير مضافة سرية انشئت حديثا من قبل عناصر التنظيم الاجرامي لاستخدامها في عمليات الاختفاء ومهاجمة القوات الامنية وخزن الاسلحة والمؤون “.

واضاف ان” القوة عثرت بداخل على اسلحة متنوعة ومتفجرات ، مبينا ان” عملية تدمير المضافة جاءت وفق معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من تدمير الهدف دون تسجيل تحت اي اصابات في صفوف القوات الامنية والمدنيين “.

يشار الى ان القوات الامنية تقوم بين الحين والاخر بعمليات استباقية لمطاردة فلول مجرمي داعش واماكن اخفاء اسلحتهم “.