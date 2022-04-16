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النزاهة تعلن صدور أحكام بإدانة مسؤولين في محافظة بابل


 

 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، عن صدور أحكامٍ بالسجن والحبس بحق ثلاثة مديرين في ديوان محافظة بابل وبلديَّة الحلة سابقاً، مُبيّنةً تعاطي المُدانين للرشوة وارتكابهم ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّـة.

وقالت الهيئة في بيان  إن “محكمة جنايات بابل – الهيئة الثالثة أصدرت حكماً حضورياً بسجن مُدير تعاقدات ديوان محافظة بابل سابقاً لمُدَّة خمس سنواتٍ وشهرٍ واحدٍ، عن جريمة تعاطيه الرشوة من بعض المُواطنين مقابل أداء واجباته الوظيفيَّة”.

وأضاف البيان أن “المحكمة أصدرت حكمها بإيقاع عقوبة الحبس الشديد حضورياً على مُدير بلديَّة الحلة سابقاً؛ لقيامه بإتلاف محضر تخصيص قطع الأراضي الصادر عن بلديَّة الحلة، بعد أن تمَّ توقيعه بصفته مُديراً للبلديَّـة وأعضاء اللجنة المُختصَّة كافة”.

وأوضح أنَّ ا”لهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في محكمة استئناف بابل الاتحاديَّة صادقت على قرار الحكم الحضوري الصادر عن محكمة جنح الحلة للنظر في قضايا النزاهة بحبس مسؤول الأملاك في مديريَّة بلديَّة الحلة سابقاً؛ لارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفيَّة من خلال قيامه بإدراج قطعة أرضٍ ضمن محضر التخصيص؛ بالرغم من حصول المُوافقة النهائيَّـة على شرائها وفق المادة (25 / ثالثاً) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)”.

وتابع البيان، أن “المحاكم بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في تلك القضايا والمُتمثلة بأقوال المُمثلين القانونيّين للدوائر المذكورة وأقوال الشهود واعتراف المُتَّهم في القضيَّة الثالثة، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، لافتة إلى صدور أحكام الإدانة وفق أحكام القرار (160 / ثانياً / 1 لسنة 1983)، والمادَّتين (264/أ و331) من قانون العقوبات”.

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