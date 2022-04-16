الاتحاد الوطني الكردستاني : زيارة مسرور البارزاني الى تركيا إهانة للشعب الكردي

عد القيادي في الاتحاد الوطني غياث السورجي , السبت , زيارة رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني الى تركيا ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان بأنه مقلقا ومهينا للشعب الكردي, مؤكدا انه لا طريق لتحقيق اماني الشعب الكردي والاقليم سوى الذهاب الى بغداد.

وقال السورجي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” زيارة رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني لتركيا ولقائه الرئيس التركي في انقرة اغضبت الشارع الكردي بسبب طبيعة الجلسة واللقاء الذي كان فيه إهانة واضحة للشعب الكردي والاقليم”, مشيرا الى انها “بمثابة رسالة موجهة من الاترك باننا لانعترف بكم ولا بالاقليم “.

وأضاف ان ” الزيارة كانت متعلقة بشان غاز الإقليم واستثماره وهذا الاجتماع ليس الأول من نوعه بهذا الشأن بل هناك اجتماعات ومفاوضات لايعرف عنها شعب الإقليم ولا احزابه ولاحتى الحزب الديمقراطي الكردستاني لأنها محصورة عائليا بين بعض المقربين جدا من عائلة البارزاني”.

وأوضح السورجي، ان “ما تقوم به حكومة الإقليم ليس بصالح الإقليم والصحيح ان تكون بغداد الطريق الأمثل لتحقيق مصالح الشعب الكردي في الإقليم اما الذهاب لتركيا والسعودية والامارات كله لايصب بمصلحة الكرد ولا الإقليم”، مشددا على ضرورة ان “تكون بغداد بوابتنا للخارج ”