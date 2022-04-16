الأخبار

الاتحاد الوطني الكردستاني : زيارة مسرور البارزاني الى تركيا إهانة للشعب الكردي


عد القيادي في الاتحاد الوطني غياث السورجي , السبت , زيارة رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني الى تركيا ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان بأنه مقلقا ومهينا للشعب الكردي, مؤكدا انه لا طريق لتحقيق اماني الشعب الكردي والاقليم سوى الذهاب الى بغداد.

وقال السورجي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” زيارة رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني لتركيا ولقائه الرئيس التركي في انقرة اغضبت الشارع الكردي بسبب طبيعة الجلسة واللقاء الذي كان فيه إهانة واضحة للشعب الكردي والاقليم”, مشيرا الى انها “بمثابة رسالة موجهة من الاترك باننا لانعترف بكم ولا بالاقليم “.

وأضاف ان ” الزيارة كانت متعلقة بشان غاز الإقليم واستثماره وهذا الاجتماع ليس الأول من نوعه بهذا الشأن بل هناك اجتماعات ومفاوضات لايعرف عنها شعب الإقليم ولا احزابه ولاحتى الحزب الديمقراطي الكردستاني لأنها محصورة عائليا بين بعض المقربين جدا من عائلة البارزاني”.

وأوضح السورجي، ان “ما تقوم به حكومة الإقليم ليس بصالح الإقليم والصحيح ان تكون بغداد الطريق الأمثل لتحقيق مصالح الشعب الكردي في الإقليم اما الذهاب لتركيا والسعودية والامارات كله لايصب بمصلحة الكرد ولا الإقليم”، مشددا على ضرورة ان “تكون بغداد بوابتنا للخارج ” 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صادقون تتهم رئاسة البرلمان بالالتفاف على النصوص الدستورية
النزاهة تعلن صدور أحكام بإدانة مسؤولين في محافظة بابل
الاتحاد الوطني الكردستاني : زيارة مسرور البارزاني الى تركيا إهانة للشعب الكردي
التربية تكشف تفاصيل جديدة عن المنصة الإلكترونية
الإعلام الأمني توضح حقيقة تعرض مقار الحشد الشعبي للقصف في زمار
وزير الكهرباء الأسبق يكشف عن حجم التدخلات الأميركية للتعاقد مع جنرال الكتريك
قانوني يوضح مدى دستورية تجاوز المدة المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية
البجاري: وزير النفط بانتظار الاستجواب لتوقيعه عقودا مخالفة للقانون بضمنها انبوب العقبة
الاطار: لن نقبل برئيس وزراء يتحرك بـ”الكصوصة” او السكوت عن اقصاء المكون الاكبر
فشل اخر لتحالف “الحلبوسي” لتغير قائد عمليات ديالى الجديد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حميد مجيد : السلام عليكم وردت كلمة المتطرفون مرفوعه بعد كلمة أفعال والصحيح تكون مجروره بالاضافه أي (المتطرفين) وفي الحاله ...
الموضوع :
فوبيا الإسلام السياسي..!
حميد مجيد : السلام عليكم ، عفواً فقط تصحيح لغوي كلمة عاصرة تكتب بالتاء الممدوده (عاصرت) وكلمة تظليل الصحيح (تضليل)مشتقه ...
الموضوع :
المرجعية قلعة حصينة من الاستهداف
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم أن أقول الحق و الله على ما اقولة شهيد! طلب من دولة السيد رئيس ...
الموضوع :
إضافة أكثر من 3500 ميكاواط إلى الشبكة الوطنية قبل موسم الصيف
مواطنة : رحمها الله النهاية جميلة .... فلقد التقت بهم فإن لم تجمعهم ارض جمعتهم السماء حسبنا الله ونعم ...
الموضوع :
( ام سالم) من نساء الزمن الجميل !!
مواطنة : شخصية فذة بكل المقاييس حضنت الرسالة وصاحبها فنال شرف ان يكون جذعا لشجرة الولاية الاثنا عشرية ...
الموضوع :
أبو طالب مؤمن قريش السد المنيع للرسول الكريم
رأي : شكرا ً لطرحكم الذي توافق بذات التاريخ .... لكن سطوركم مختزلة جدا لحقبة مظلمة تحتاج مداد ابحر ...
الموضوع :
تهجيرالعراقيين؛جريمة و قضية مازالت تنتظر الحل[ق1]
ابو يقين السوداني : معقوله الكاتب لم ينتبه لكثرة الاخطاء الاملائيه في المقال الاخطاء الاملائيه اكثر من الكلمات الصحيحه افقدت المقال ...
الموضوع :
‏عزيز العراق…محطات ورسائل.
ميثم : بارك الله فيكم، وجزاكم الله خير الجزاء على سرد هذه الحقيقة الواقعية التي نعيشها بكل تفاصيلها ولكن ...
الموضوع :
خنق الجنوب والوسط بقاء الملك..!
منار العامري : بوركتم وبورك قلمكم ...
الموضوع :
الشباب ما بين الواقع والطموح
رياض البغدادي : جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الجليل لقد افحمت الكثير من السياسيين الذين لم يكلفوا انفسهم في متابعة ...
الموضوع :
امرأة بعدل أمة من الرجال
فيسبوك