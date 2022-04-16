البجاري: وزير النفط بانتظار الاستجواب لتوقيعه عقودا مخالفة للقانون بضمنها انبوب العقبة

كشفت النائب زهرة البجاري، الجمعة، عن استعداد البرلمان استجواب وزير النفط احسان عبد الجبار بسبب استمرار في ابرام العقود المخالفة لاصلاحيات حكومة تصريف الاعمال.

وقالت البجاري في حوار متلفز ان “العراق يعيش يوميا أزمات متكررة وكأن هناك حربا متعمدة ضد المواطنين وان حكومة الكاظمي هي السبب بأزمة الوقود وغيرها من الازمات “.

واضافت ان ” أزمة الوقود سببها السياسات الخاطئة والتخبطية لحكومة الكاظمي وان عمليات تهريب الوقود منافذها معروفة والاعذار الحكومية لا أساس لها “.

وتابعت ان ” سياسة وزارة النفط تحاول انهاء عمل شركات المنتوجات النفطية في البلاد وان حكومة تصريف الاعمال توقع عقودا ليست من صلاحياتها بضمنها مد أنبوب البصرة العقبة النفطي وان وزارة النفط تصدر قرارات خارج صلاحياتها وسيكون هناك استجواب للوزير بالبرلمان”.