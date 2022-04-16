فشل اخر لتحالف “الحلبوسي” لتغير قائد عمليات ديالى الجديد

كشفت مصادر سياسية مطلعة، الجمعة، عن فشل تحالف الحلبوسي في الضغط لتغير قائد عمليات ديالى الجديد.

وقالت المصادر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” نواب وقيادات بارزة في تحالف الحلبوسي قادت خلال الاسابيع الـ5 الماضية حراك واسع في بغداد من اجل الضغط على الموسسة الامنية لتغير قائد عمليات ديالى الجديد اللواء الركن علي فاضل عمران ليس لكفاءته وخبرته في المضمار الامني بل بسبب ذريعة ان المنصب للمكون السني”.

واضافت المصادر،ان” بعض نواب تقدم اعلنوا صراحة في لقاءات مؤخرا بان ضغطهم ياتي من اجل ان يبقى المنصب محدد بشخصية من المكون السني كما جرت عليه العادة خلال السنوات الماضية ما اثار موجة انتقادات شعبية بضرورة ابعاد الموسسة الامنية عن الحاصصة المذهبية والقومية وان يكون اطار الخبرة والكفاءة هو المسار الذي يعتمد في اختيار القيادات الامنية”.

واشار الى ان” نجاح عمران في اعتماد خطط امنية اسهمت في خفض الخروقات الى مستويات جيدة شكلت ضغط على تحالف تقدم ودفعتهم الى خفض ضغوطهم ازاء تغيره في الاونة الاخيرة لافتة الى ان تحالف الحلبوسي فشل مرة اخرى في ديالى في الضغط لاجراء تغيرات امنية”.

وكان قائد عمليات ديالى السابق تم اعفائه من منصبه وتعيين اللواء الركن علي فاضل عمران قائدا جديدا لادارة العمليات”.ا