الاتحاد: حزب البارزاني “فرض” علينا قانون انتخابات الإقليم

اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي , الخميس , ان قانون انتخابات الإقليم يجب ان يحمل ابعادا وطنية، مبينا أن صياغة القانون لا تأتي عبر فرض إرادة الديمقراطي الكردستاني بل عن طريق الحوار مع مختلف الأطراف.

وقال السورجي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اغلب القوى السياسية ومنها الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجيل الجديد وجماعة العدالة يرون بأن تقسم الدوائر الانتخابية في الإقليم الى أربعة دوائر انتخابية لا دائرة واحدة كما يصر عليه الحزب الديمقراطي ” .

وأضاف ان “قانون انتخابات الإقليم يجب ان يكون ذا ابعاد وطنية وان صياغة القانون لاتاتي عبر فرض إرادة الديمقراطي الكردستاني بل عن طريق الحوار مع مختلف الأطراف”.

ودعا السورجي الى “إيجاد حوار بين الأطراف الكردستانية وليس عن طريق محاولة الحزب الديمقراطي الكردستاني بفرض ارادته على الاخرين واقصاءهم” .

يذكر ان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد اكدت في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن الانسداد السياسي في البيت الكردي لا يزال سارياً بشأن الخلاف على مرشح رئاسة الجمهورية وانتخابات إقليم كردستان.