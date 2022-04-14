دعوات نيابية لمساءلة حكومة الكاظمي أمام البرلمان

دعا النائب عن كتلة الصادقون النيابية علي تركي الجمالي، الخميس، مجلس النواب إلى مساءلة حكومة تصريف الاعمال وتحميلها مسؤولية تبديد الثروات.

وقال الجمالي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تصويت حكومة تصريف الاعمال على مد أنبوب نفط من البصرة إلى العقبة يعرضها للمساءلة القانونية أمام مجلس النواب”.

وأضاف أن “مد أنبوب النفط لن يأتي باي جدوى اقتصادية للعراق سوى مد جسور التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وأشار الجمالي الى أن “تصويت حكومة تصريف الاعمال على مشروع مد أنبوب هو خرق قانوني ودستوري”، مشددا على “ضرورة اتخاذ البرلمان إجراءات حازمة للوقوف بوجه هذا المشروع”.

وكانت النائبة عن كتلة الصادقون النيابية سهيلة السلطاني كشفت في وقت سابق من اليوم، عن جمع تواقيع نيابية لاستضافة وزير النفط إحسان عبد الجبار إمام البرلمان.