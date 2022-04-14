نائب يكشف الجهة المتورطة بغلق منافذ الوسط والجنوب

كشف عضو مجلس النواب محمود السلامي، الخميس، الجهة المتورطة بغلق منافذ المحافظات الوسطى والجنوبية على مدار سنوات.

وقال السلامي في تصريح ل / المعلومة/، إن “منافذ الوسط والجنوب كانت مفتوحة لمدة 24 ساعة ولم تغلق بشكل كامل، وخلال المدة الماضية اعطت وزارة الزراعة تراخيص دخول البضائع والمنتجات الغذائية والزراعية إلى المنافذ الشمالية لغايات غير معلومة”.

وأضاف أن “عملية غلق منافذ الجنوب كانت بإدارة وزارة الزراعة وبعد الضغط الشعبي الكبير في الأيام الأخيرة سمحت الوزارة بترخيص أو فتح منفذ الشلامجة”.

ولفت إلى أن “وزارة الزراعة قادت عملية ممنهجة ضد منافذ الوسط والجنوب”، مبيناً أنها “خدمت الإقليم بشكل مباشر من خلال نقل البضائع عن طريق منافذهم”.

وكان النائب عن محافظة البصرة احمد طه الربيعي قد أكد، في وقت سابق، ان الحكومة لم تعد تملك اي مبرر لمنع دخول المواد الغذائية الى المحافظات الجنوبية، لافتا الى ان الارتفاع الكبير في الأسعار وأغلاق المنافذ الحدودية وراء غليان الشارع