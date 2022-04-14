الفتح: التحالف الثلاثي أصاب البرلمان بالشلل وسمح للحكومة بالتجاوز على الدستور

اعتبر عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، الخميس، حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها بأنها مدعومة من قبل التحالف الثلاثي، فيما أكد أن البرلمان الحالي شبه مشلول.

وقال الفتلاوي في حديث ل / المعلومة/، إن “الدورة البرلمانية الحالية أصبحت شبه مشلولة لكون الثلثين هم من يتحكموا بقرار المجلس والحكومة الحالية”،

مبينا أن ” حكومة تصريف الاعمال ليس من صلاحياتها إقرار القوانين وعقد الاتفاقيات، لكنها تتجاوز على الدستور والقانون وليس هناك من يقف بوجه سياستها”.

وأضاف، أن “الشعب العراقي كان يعول كثيرا على الدورة البرلمانية الجديدة لمراقبة حكومة الكاظمي وأدائها وتقييدها بصلاحيتها القانونية، لكنه تفاجأ بان رئاسة البرلمان هي من تقف إلى جانبها وتدعمها”.

وأوضح عضو تحالف الفتح أن “حكومة الكاظمي تعمل على تنفيذ كل الأوامر والقوانين الموكلة اليها من قبل الثلثين”، لافتا إلى أن “رئاسة المجلس تتغاضى كثيرا عن الخروقات والأزمات التي تحدث من قبل حكومة تصريف الاعمال والتي تضر بالشارع العراقي والقوانين والدساتير”.