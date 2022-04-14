صادقون: الحلبوسي يؤسس لظاهرة خطيرة في التعامل مع أزمات الجنوب

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الصادقون احمد عبد الحسين، الخميس، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يتعامل وفق مبدأ الانتقائية مع الأزمات التي تحصل في البلد، فيما بين أن الشعب سائر في زمن الديكتاتورية التي خلفها رئيس البرلمان.

وقال عبد الحسين في حديث ل /المعلومة/، إن “الأزمات التي حدثت في وسط وجنوب العراق كأزمة المنافذ الحدودية، والبنزين، والتجاوز على المقامات الدينية، موجودة في غير المحافظات الجنوبية لرأينا أن صوت الحلبوسي قد يخرج عاليا”، مؤكدا أن “رئيس البرلمان يتعامل بانتقائية ضد الشارع الجنوبي”.

وأشار إلى أن “رئاسة البرلمان لا يوجد لديها أي دور في الأزمات التي تخص المكون الكبير والتي تتعلق بالجوانب الاقتصادية والخدمية”، مبينا أنها ” انشغلت بالخلافات الموجودة بين الزاملي والحلبوسي فيما يخص إصدار القرارات ومن له الشأن الأعلى في هذه القرارات”.

وأضاف أن “رئيس مجلس النواب لا يتعامل بروح وطنية مع كل مكونات الشعب العراقي، وهذا الأمر يؤدي إلى نمو ظاهرة خطيرة”، لافتا إلى أننا “سائرون في زمن الانتقائية والديكتاتورية والتي لم تخلف إلا شيء واحد وهو تكميم الأفواه بحق الأصوات التي تطالب بالإصلاح وإيجاد الانفراج لكل الأزمات، وهذا ما يفعله الحلبوسي بحق الشخصيات المعترضة على سياسته في محافظة الانبار”.

وطالب عبد الحسين “رئاسة البرلمان بان تكون أكثر جدية في التعامل مع الأزمات الخطيرة التي تهدد الشارع العراقي في المحافظات الجنوبية والوسطى، ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة لهذه الأزمات”.