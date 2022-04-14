البلداوي بشأن تصريحات الكاظمي: إدارة الدولة مسؤولية تضامنيه وليس التنصل

علق عضو مجلس النواب محمد البلداوي، الخميس، بشأن تحميل رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي اخفاقاته على وزارة المالية وقرار رفع سعر صرف الدولار .

وقال البلداوي في تصريح ل / المعلومة /، إن “إدارة البلد هي مسؤولية تضامنيه وليس رمي الاخفاقات على الوزارات”، مشيراً إلى أن “الكاظمي هو المسؤول الرئيس امام الشعب بشأن الفشل الذريع ووزاراته تتحمل الضعف”.

وأضاف أن “جميع القرارات التي تتخذ لادارة البلد هي مسؤولية تضامنيه مشتركة بين رئيس الحكومة ورئيس البرلمان “، مبيناً أن”الكاظمي هو هرم السلطة ولا يجب أن يتهرب من الفشل بتحويله إلى وزاراته”.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي ،في وقت سابق، إن “بعض الوزارات اتخذت قرارات فيها تداعيات سلبية على حياة المواطن (في إشارة الى قرار رفع سعر الصرف)، نعم الدولة تحتاج إلى الواردات المالية لكن على أن لا يكون المواطن هو الضحية في مثل هذه القرارات”.ا