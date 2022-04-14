مكافحة الشغب تعتدي على أساتذة جامعيين اثناء تظاهرة في بغداد

تعرض اساتذة جامعة بغداد، اليوم الخميس، للاعتداء والضرب لمطالبتهم بحقوقهم في السكن.

وقال الاستاذ الجامعي علي عبود المحمداوي بحسب مقاطع مصورة، ان "الاعتداء حصل صباح اليوم الخميس اثناء وقفة احتجاجية لاساتذة جامعة بغداد، في مدخل الجامعة بالجادرية وامام مبنى وزارة العلوم والتكنولوجيا على اعتبار ان مكتب وزير التعليم العالي يمارس عمله هناك".

وتابع، "تفاجأنا بالعدد الكبير من عناصر قوات مكافحة الشغب والأجهزة الأمنية والشرطة الاتحادية إضافةً إلى حرس الوزارة، الذين قاموا بتطويق المحتجين ومحاصرتهم ومنعهم من دخول الوزارة او حتى نزول ممثلين عن الوزير او موظفين من مكتبه لاستلام مطالبنا"، مضيفًا الى " أن قوات مكافحة الشغب تعاملت بعنف معنا بالتجاوز وثم الضرب ووصلت إلى مرحلة الاعتداء على أستاذة جامعية وخلع حجابها".

وتساءل المحمداوي، "هكذا يتم التعامل مع أساتذة الجامعات في ظل ما يسمى بالنظام الديمقراطي الذي يضمن حرية التعبير والتظاهر والمطالبة بالحقوق؟" ، داعيًا "إلى فتح تحقيق بالموضوع ومحاسبة المقصرين".