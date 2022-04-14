سماحة القائد المفدى السيد الخامنئي : نصف ساعة أنقذت صدام حسين من الوقوع في قبضة الحرس الثوري

قال قائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة السيد القائد المفدى علي الخامنئي، إن الحرس الثوري كان قريبا من القبض على الطاغية المقبور صدام حسين خلال إحدى العمليات أثناء الحرب الإيرانية العراقية.

ونقلت وكالة "فارس" الايرانية عن سماحة السيد القائد دام ظله قوله إن الطاغية المقبور صدام حسين كان "أجرى مقابلة مع الإعلام في بداية الحرب بالقرب من مدينة إيلام (تقع غرب إيران)، ثم صرّح صدام قائلا إن مقابلته التالية ستكون في طهران! لكنكم رأيتم ما حدث له خلال الحرب وبعدها".

وقال سماحته عن صدام إنه كان محظوظا خلال عملية "الفتح المبين"، مشيرا إلى أنه كان على وشك الوقوع في الأسر بيد الحرس الثوري،

مضيفا: "هم وصلوا إلى موقع تواجده، ولو كانوا وصلوا أسرع بقدر نصف ساعة، لكان تم القبض عليه، لكنه كان محظوظا وتمكن من الهرب".

وانتقل سماحته إلى الحاضر، فقال إن "المهرج الأمريكي صرّح مؤخرا أنهم سيحتفلون ب‍عيد الميلاد في طهران! يقولون كثيرا من هذا القبيل، لكن الواقع بعيد كل البعد عما يتمنونه".